Bugatti Chiron Profilee wird versteigert

Am 1. Februar wird der Chiron Profilee von RM Sotheby's in Paris versteigert. Da die gesamte Produktion der aktuellen Bugatti-Modelle - der jüngst vorgestellte W16 Mistral, der Bolide und alle Chiron-Modelle - ausverkauft ist, bietet diese Auktion die letzte Gelegenheit, einer der wenigen weltweiten Besitzer eines Bugatti Hypersportwagens zu werden.



Das Fahrzeug ist heute im Carrousel du Louvre in Paris eingetroffen, wo es von RM Sotheby's unter der Losnummer 177/200 versteigert wird. Die Auktion beginnt am 1. Februar um 16:00 MEZ und der Hammerschlag für dieses außergewöhnliche Los wird einen besonderen historischen Moment markieren. Der neue Eigentümer des Profilee erwirbt nicht nur ein einmaliges Stück Bugatti-Geschichte, sondern auch den letzten brandneuen Bugatti mit W16-Motor, den man noch direkt aus Molsheim kaufen kann.



Vom Profilee existiert nur dieses eine Exemplar; ein weiteres wird es nie geben. Er verfügt über ein hochwertiges, von Hand gefertigtes Interieur aus gewebtem Leder, sowie eine optimierte Aerodynamik - deutlich erkennbar an dem eleganten geschwungenen Heckflügel, der einmalig in der modernen Bugatti-Geschichte ist.



Die Lackierung grenzt an das Sichtkarbon in "Bleu Royal Carbon" im unteren Bereich der Karosserie - eine Hommage an die markanten zweifarbigen Lackierungen von Bugatti. Zu den weiteren exklusiven Details des Profilee gehören ein Felgendesign, das von dem berühmten hufeisenförmigen Kühlergrills inspiriert wurde.



Der von Bugattis 8,0-Liter-W16-Motor mit vier Turboladern angetriebene Hypersportwagen erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 380 km/h - 30 km/h mehr als der Pur Sport dank des optimierten aerodynamischen Designs. Wie der Pur Sport beschleunigt er in nur 2,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.



"Die beispiellose Nachfrage nach den Chiron-Modellen führte dazu, dass wir den Profilee trotz all der Entwicklungen und Tests, die wir bereits durchgeführt hatten, nicht zur Produktion bringen konnten", erklärt Christophe Piochon, Präsident von Bugatti Automobiles. "Aber wie hätten wir so ein wunderbar designtes und komplett durchkonstruiertes Fahrzeug nicht fertigstellen können? Indem wir es bei RM Sotheby's zur Auktion geben, bieten wir unseren Kunden und anderen Bugatti-Liebhabern rund um die Welt die Chance, dieses wahrlich historische Fahrzeug ihr eigen nennen zu können und sich daran zu erfreuen."

