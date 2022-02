Buchtipp: "Volkswagen Tradition mit Zukunft"

VW-Fans sollten sich das Buch "Volkswagen Tradition mit Zukunft" nicht entgehen lassen. Im Motor Buch Verlag erschienen, wird über alle Baureihen, alle Modellfamilien, alle Generationen - ob Limousine, Cabriolet, Variant oder Elektro-Fahrzeug, Transporter, Bulli oder SUV - berichtet.



Über 500 Fotos und kompetente Texte geben einen umfassenden Einblick in die Welt von Käfer, Golf und Co. Mehr als acht Jahrzehnte Volkswagen-Modellgeschichten werden der Leserschaft in einem ebenso informativen wie schön illustrierten Buch präsentiert.



Das Vorwort von Autor Joachim Kuch zeigt eine unvollständige Liebeserklärung an eine Marke. Unvollständig, weil es schlicht unmöglich ist, alle Facetten, alle Aspekte dessen, was "Volkswagen" ausmacht, zwischen zwei Buchdeckel zu pressen. Die Mitwirkenden mussten sich auf das beschränken, was Volkswagen ja schon kraft seines Namens seit Jahrzehnten im In- und Ausland macht: Autos für das - mehr oder minder begüterte - Volk zu bauen.



Kein Buch entsteht im luftleeren Raum und erfordert die Mitwirkung vieler Helfer. In diesem speziellen Fall müssen drei Menschen genannt werden. An erster Stelle: Eberhard Kittler, der langjährige Stiftungsvorstand des Automuseums Wolfsburg. Seiner Expertise und seinem Engagement hat dieses Buch viel mehr zu verdanken als dass es eine Erwähnung in Titeln und Vorwort wettmachen könnte. Nicht minder wichtig: Sven Rauert, der dem Buch das grafische Gesicht gab und Martin Gollnick, der das Lektorat verantwortet und ganze Passagen beigesteuert hat. An ihnen kann es also nicht liegen, wenn den Lesern das Werk nicht gefällt, so Autor Joachim Kuch.



Zum Preis von 14,95 Euro ist dieser Bild- und Textband für alle "Wolfsburg-Fans" empfehlenswert.

