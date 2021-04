Buchtipp: "Unimog - alle Typen, alle Modelle, alle Daten seit 1946"

Aus dem "Allzweck-Traktor" ist bekannterweise das "Universal-Motor-Gerät" Unimog entstanden. Im Lauf seiner beachtlichen Geschichte sind der Wandel und die stete technische Weiterentwicklung des Unimog ständiger Begleiter gewesen. Autor Peter Schneider hat im Motorbuch Verlag die komplette Chronik dieses genialen Alleskönners veröffentlicht.



Der Unimog gilt heute als bester Allrad-Lkw der Welt und als Inbegriff für Zuverlässigkeit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. In der Nachkriegszeit als Universal-Motor-Gerät für landwirtschaftliche Anwendungen entwickelt, ist er heute in 160 Ländern der Erde nicht nur ein unentbehrlicher Helfer in der Landwirtschaft, sondern bewährt sich darüber hinaus auch hervorragend im kommunalen Winterdienst, bei der Feuerwehr, im Katastropheneinsatz und im Baugewerbe als Transportgerät und Arbeitsmaschine. Sein Konzept ist einmalig, der Unimog in seiner ganzen Ausstattungsvielfalt schlichtweg einzigartig.



Besonders ist auch die Chronik dieses Alleskönners, die Peter Schneider vorlegt. Der Autor stellt nicht nur Typengeschichte und Typenkunde umfassend dar, er beschreibt auch bis ins Detail die Fahrzeugtechnik und listet das einmalige Geräteprogramm des Unimog auf. Zu jedem Typ aus dem gesamten Modellprogramm seit 1946 gibt es detailgenaue Informationen, dazu unzählige Original-Abbildungen aller Typen, Modelle und Varianten, ergänzende Tabellen mit technischen Daten und Listen mit Programmübersichten, Bauzeiten, Produktionszahlen und Preisen.



So entstand eine lückenlose, aktuelle Darstellung der gesamten bisherigen Unimog-Historie - erschienen im Motorbuch Verlag zum Preis von 39,90 Euro, 400 Seiten stark.

