Buchtipp: "Sportwagen aus aller Welt"

Sportwagen stehen für Geschwindigkeit und Abenteuer, Schönheit und Exzellenz und für den Wert des Seltenen und Edlen. Sie wecken Träume und treiben das technisch Mögliche weiter auf die Spitze. Eine beeindruckende Parade der Boliden zwischen zwei Buchdeckeln bietet das Werk "Sportwagen aus aller Welt" von Joachim M. Köstnick.



Oft sind es Sportwagen, die visionäre technische Entwicklungen auf die Straße bringen, lange bevor sie auch bei anderen Modellen in Serie gehen. Die Luxuslimousine von heute zieht am Supersportler von gestern vorbei, weil sie auf dessen Technologie aufbaut. Und Alltagsautos sind heute leichter und zugleich sicherer als ihre Vorgänger, weil sie auf Entwicklungen aus dem Sportwagenbau zurückgreifen.



Joachim M. Köstnick stellt in dem reich bebilderten Band nach Marken geordnet die bedeutendsten, interessantesten und schnellsten ihrer Art vor: Sportwagen-Legenden von einst, Überflieger von heute und Studien für morgen. Neben großen Marken wie Porsche, Ferrari und Mercedes fahren auch Sportwagen-Schmieden wie McLaren und Koenigsegg und Exoten wie Fahlke und Hennessey vor.



Erschienen im Motorbuch-Verlag, 222 Seiten voller Emotionen über die Sportwagen, zum Preis von 14,95 Euro ist das Buch für Autofans sehr zu empfehlen.

