Buchtipp: "Sieben Quadratmeter Glück - Mein Jahr im Camper"

Mein Haus, mein Auto, mein Boot - wer hat, der kann, und wer nichts hat, zieht in den Caravan? Das mag früher so gewesen sein, und noch immer ist das Leben in einem Wohnwagen verhältnismäßig ungewöhnlich. "Sieben Quadratmeter Glück" hat Marion Hahnfeldt erlebt und im Delius Klasing Verlag ihre Erfahrungen veröffentlicht.



Die Autorin bewegte eine Frage: Was braucht man wirklich zum Leben? Um das herauszufinden, gibt sie ihr bürgerliches Leben auf und zieht in einen Wohnwagen auf einen Campingplatz in der Nähe von Hannover. Ihre Idee: Ein Winter im Caravan, auf sieben Quadratmetern, ohne fließend Wasser, ohne Zentralheizung. Auf ihrem Weg lernt sie mit den Widrigkeiten des Wetters umzugehen und dass Heizungen durchaus zickig sein können, aber auch, wie schön die kleinen Momente des Lebens sind. Aus einem Winter Camping werden zwei.



Mehr als anderthalb Jahre voller Erfahrungen und Herausforderungen über das Leben auf einem Campingplatz hat die Journalistin Marion Hahnfeldt in dem Buch "Sieben Quadratmeter Glück - Mein Jahr im Camper" auf 224 Seiten mit 30 Fotos und Abbildungen festgehalten. Erschienen im Delius Klasing Verlag zum Preis von 19,90 Euro ist das Werk eine Anregung für alle, die einmal ähnliches planen.

