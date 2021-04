Buchtipp: "Mercedes-Benz W123"

Entweder oder? Besser sowohl als auch! Also das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, das Schöne mit dem Stabilen, das Exquisite mit dem Soliden: Das gelingt wahrlich nicht jedem, schon gar nicht jedem Auto. Aber dem mit dem Stern. "Mercedes-Benz W 123" ist ein Auto-Album aus dem Delius Klasing Verlag in der Reihe "Bewegte Zeiten".



Der Autor der beliebten Buchreihe "Bewegte Zeiten" ist Motorjournalist Lars Döhmann. Er kann sich mit folgendem Scherz anfreunden: "Wenn ich einen Mercedes fahren will, nehme ich mir ein Taxi". Aber als Journalist, der Neuwagen getestet hat, im Expertenforum für Gebrauchtwagen mitarbeitete und intensiv über Oldtimer schrieb und schreibt, konnte er die ganze Bandbreite der Mercedes-Benz Modelle hautnah erleben.



Bei dem Buch "Mercedes-Benz W 123" geht es um eines der erfolgreichsten Fahrzeuge aus dem Haus, das damals noch Daimler-Benz hieß. Für viele war er der ultimative Mercedes, da der W 123 alles bot an Fahrkomfort, Sicherheit, technischen Innovationen und verwöhnendem Luxus. Und dazu ein Top-Image.



W 23 - so stand das auf keinem Heck, sondern je nachdem 200, 230, 240, 250 oder 280, mit entsprechender Erweiterung durch mindestens einen Buchstaben, der auf den Modelltyp verwies. Limousine, Kombi und Coupe, dazu die Lang-Varianten, sie werden alle vorgestellt, samt technischen Erläuterungen, Einzeldarstellungen und einer Vielzahl zeitgenössischer Fotos. Diese Fotos lassen die Baujahre zwischen 1975 und 1986 noch einmal aufblühen.



Der W 123 wurde 2,7 Millionen Mal verkauft, bewährte sich im Alltag und ist heute wie kaum ein anderes Fahrzeug als Oldtimer begehrt. Für alle Fans der Marke mit dem Stern ist dieser Band der Reihe "Bewegte Zeiten" zu empfehlen. Er führt zurück in eine Zeit, als Sicherheit und Abgasgesetze im Automobilbau an Bedeutung gewannen und Mercedes klare, bis heute Maßstäbe setzende Antworten lieferte.



Erschienen im Delius Klasing Verlag, 112 Seiten mit 100 Fotos und Abbildungen, zum Preis von 18 Euro.

