Buchtipp: "Lost Beauties"

Dieses Buch bringt nicht nur Herzen aus Blech zum Glühen. Der Autor ist kein Geringerer als Axel E. Catton, eine wandelnde Automobil-Legende. Der Leser findet auf 224 Seiten 50 legendäre Oldtimer, Kuriositäten und Meilensteine der Automobilgeschichte. 170 Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien wurden mit Kennerblick von einem der weltweit berühmtesten Automobilfotografen festgehalten - Michel Zumbrunn. "Lost Beauties" gehört in jedes Bücherregal.



Welches Auto fuhr Marilyn Monroe? Worin ließ sich der letzte russische Zar Nikolaus II. kutschieren? "Lost Beauties" zeigt Einzelstücke, Studien, Trendsetter und Rohrkrepierer - und die Automobile der Reichen und Schönen. Hinter Modellen wie Hanomag Autobahn oder Stutz Bearcat und den anderen porträtierten Preziosen stecken spannende Geschichten. Der Leser erfährt, warum sich manche Modelle oder Hersteller nicht am Markt durchsetzen konnten, warum sie schon lange nicht mehr gebaut werden, nie in Serienfertigung gingen oder im wahrsten Sinne des Wortes "lost" waren, wie der Bugatti Bescia, der nach 75 Jahren auf dem Grund des Lago Maggiore gefunden wurde. Die Antworten sind mal offensichtlich und mal originell, jedoch immer spannend und lesenswert.



Die Fotografie von Michel Zumbrunn verschafft dem Buch seinen eigenen Charakter, der Bestand an abgelichteten Fahrzeugen aus der Kategorie "Fundstücke" sucht seinesgleichen. Erschienen ist das Werk im Mai 2021 im teNeues Verlag zum Preis von 39,90 Euro.

