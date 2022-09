Buchtipp: "Legendäre japanische Sportwagen"

Sportwagen entstehen nicht nur in Zuffenhausen und Maranello. Auch japanische Autohersteller haben in diesem Segment eine lange Tradition. Der Motorjournalist und Autor Thomas Imhof versammelt in dem Band aus der Reihe "Bewegte Zeiten" legendäre japanische Sportwagen. Vom Nissan Skyline über den Mazda RX-7 bis hin zum aktuellen Toyota Supra finden Sportwagen-Freaks erstaunliche Informationen in dem Buch, das im Delius Klasing Verlag erschienen ist.



Nicht der Porsche 911, sondern die Z-Serie von Nissan ist der meistverkaufte Sportwagen der Welt. Ebenso wie die Markenkollegen der Skyline-/GT-R-Familie begeistert die Baureihe schon seit über 50 Jahren die Fans von Sportwagen "Made in Japan".



Aus dem Land der aufgehenden Sonne kamen in den letzten Jahrzehnten nicht nur kommerziell erfolgreiche, sondern vor allem auch technisch innovative Sportwagen. Auszeichnen konnten sie sich dadurch, dass sie auch für Normalverdienende erschwinglich waren und mit Langzeitqualitäten aufwarteten, von denen ihre italienischen und britischen Pendants nur träumen konnten.



Der Autor Thomas Imhof geht in dem liebevoll gestalteten Bildband auf die Suche nach den aufregendsten Japan-Karossen und lässt die asiatische Automobilgeschichte der Marken Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru und Toyota in zahlreichen Fotografien lebendig werden. Man denke nur an den futuristischen Mazda 110 S Cosmo, der 1967 mit Wankel-Technik begeisterte, und an den Toyota 2000 GT aus demselben Jahr, mit dem James Bond in "Man lebt nur zweimal" durch das Land der aufgehenden Sonne raste.



Erschienen im Delius Klasing Verlag ist das Buch "Legendäre japanische Sportwagen" ein Leckerbissen für alle Sportwagen-Fans. Was sie erwartet: 128 Seiten, bestückt mit 130 Fotos und Abbildungen zum Preis von 18 Euro.

