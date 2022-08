Buchtipp: "Leben mit dem Lanz Bulldog"

Der Lanz Bulldog ist eine echte Legende. Im Jahr 2021 feierte der Traktor seinen 100sten Geburtstag. Dabei wird er schon lange nicht mehr hergestellt, doch gerade dieser Umstand lässt die Herzen Tausender Treckerfans höherschlagen - der Lanz ist einfach etwas ganz Besonderes. Ein Buch voller Anekdoten haben die Herausgeber Marion Wilk und Ernst Matthiesen diesem Urgestein gewidmet.



So unterschiedlich der Lanz in Ausführung, Aussehen und Alter auch daherkommen mag - der unverwechselbare Sound sowie die Kraft des Einzylinders sind einmalig. Darin sind sich jedenfalls die Bulldog-Liebhaber einig, die in dem Buch von ihren schönsten und aufregendsten Erlebnissen rund um dieses Kultobjekt erzählen: Frauen und Männer quer durch alle Altersschichten, die sich ein Leben ohne den Lanz nicht vorstellen können.



Ein Buch voller Erinnerungen und jeder Menge großformatiger Bilder, eine Huldigung an eine einmalige Treckerlegende und an ein Stück Kulturgut, frei nach dem Motto: "Der Lanz kann's". Erschienen im Landwirtschaftsverlag erwartet die Leserschaft 190 Seiten Geschichte zum Preis von 24 Euro.

