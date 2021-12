Buchtipp: "Ferrari 75"

Im Delius Klasing Verlag erscheint mit "Ferrari 75" jetzt ein ganz außergewöhnlicher Bildband, der den Betrachter mit auf eine faszinierende Bilder-Reise durch die unterschiedlichen Ferrari-Epochen nimmt. Günther Raupp fotografiert die wahrgewordenen Träume des "Commendatore" Enzo Ferrari wie kein anderer.



Er setzt die Sehnsuchtsobjekte aus Maranello höchst verführerisch in Szene - und befeuert damit seit 1984 nachhaltig den Mythos Ferrari. Seine inszenierten Fotografien von neuen und historischen Ferraris bilden heute das qualitativ beste und größte Archiv seiner Art - weltweit.



"Ein Auto muss man zuerst träumen" lautete das Credo von Enzo Ferrari, Rennfahrer und Ferrari Gründer. Seine Leidenschaft war der Grundstein für den Erfolg der Marke und für ihren weltweiten Ruhm.



75 Jahre Ferrari, das bedeutet ein Dreivierteljahrhundert technische Brillanz und gestalterische Eleganz. Es bedeutet auch zahllose Erfolge im Rennsport und maximale Aufmerksamkeit im Straßenalltag. Im Laufe seiner langen Karriere hat Günther Raupp die meisten dieser Autolegenden, darunter absolute Raritäten von unschätzbarem Wert, vor seiner Kamera inszenieren dürfen. Mit dieser ganz persönlichen Auswahl aus 75 Jahren Ferrari hat er den ultimativen Bildband zur Marke Ferrari komponiert.



Fachkundige Texte des Automobil-Journalisten Jürgen Lewandowski runden das auf 1974 Exemplare - in Anlehnung an das Ferrari Gründungsjahr - limitierte Werk zum Jubiläum ab. Auf 312 Seiten mit 292 Fotos und Abbildungen, zweisprachig (deutsch / englisch) gebunden in Schuber, zum Preis von 148 Euro erschienen im Delius Klasing Verlag ist dieses Werk ein Muss für alle Ferrari Fans.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1