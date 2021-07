Buchtipp: "Fast alles über Mercedes-Benz"

"Fast alles über Mercedes-Benz": Mit diesem Sammelsurium aus Interessantem, wenig Bekanntem und oft Amüsantem setzt Christof Vieweg im Delius Klasing Verlag die Reihe über wissenswerte Nebendinge aus der Welt des Automobils fort.



Was ist gleich noch das Markenzeichen jener weltberühmten deutschen Firma, die im Laufe ihrer Geschichte unter anderem Boote, Schreibmaschinen, Fahrräder und Limonade hergestellt hat? Kleiner Tipp: Sie baut auch Autos. Na logo: Es ist ein Stern.

Wussten Sie, dass Gottlieb Daimler eigentlich Däumler hieß? Dass die Stuttgarter Firma maßgeblich an der Entwicklung des Volkswagens beteiligt war? Dass früher einige Mercedes-Modelle "Astra" heißen sollten? Dass man an ölfreien Motoren arbeitete? Oder dass im Werk Untertürkheim auch Limonade hergestellt wurde?



Diese und viele andere Geschichten, Episoden und Hintergründe hat Mercedes-Kenner Christof Vieweg für die Mercedes-Chronik der anderen Art recherchiert und in Text und Bild zusammengestellt.



Vier Hauptabschnitte gliedern das muntere Kunterbunt: Pioniere und Patriarchen gibt unerwartete Einblicke in die frühen Jahre. In Politik und Prominente taucht neben Konrad Adenauer auch Lionel Richie auf. Prototypen und Projekte bildet das Herzstück. Hier geht es um Wankelmotoren, Pagodendächer und um ölfreie Motoren. Zuletzt dreht sich alles um Pannen und Probleme. Hierher gehören unvermeidlich der Elchtest, lange Lieferzeiten, gescheiterte Fusionen und - ganz aktuell - die Dieselkrise.

Das Werk "Fast alles über Mercedes-Benz" unterhält die Leser mit 130 Geschichten auf 192 Seiten. Der Preis beträgt 16,90 Euro. Erhältlich im Buchhandel oder unter www.delius-klasing.de

