Buchtipp: "Die schönsten Motorradtouren in Westeuropa"

Zwanzig Motorradtouren zwischen Skandinavien, Italien, Portugal und Irland - das Buch ist ein Muss für alle Biker! Spannend erzählt und mit vielen Bildern stellen vier deutsche Motorradjournalisten ihre Lieblingstouren und Geheimtipps in Europas Westen vor. Beschrieben werden die rauen Landschaften Schottlands und Norwegens und direkt die Sonne Spaniens - auf Highlightstrecken.



Der klassische Biker denkt: Schönste Motorradtouren in Westeuropa? Das kenne ich doch längst. Vielleicht aber doch noch nicht. In dem Buch werden nicht nur unbekannte und wenig besuchte Ziele für Motorradfahrer präsentiert, sondern auch die Vielfalt Westeuropas wird aufgezeigt. Von Sizilien bis Irland, von klassischen Lieblingsdestinationen wie die Alpen am Mont Blanc oder die Trauminseln Sardinien und Madeira. Aber selbst in solch bekannten Regionen lässt sich noch viel Neues und Überraschendes entdecken.



Genau das ist der Punkt: Das Entdecken. Hierzu benötigt man keine Reise bis ans andere Ende der Welt. Der Weg ist das Ziel.



Die Autoren Jo Deleker, Heinz E. Studt, Andreas Hülsmann und Markus Golletz haben 160 Seiten prall gefüllt mit Informationen und vielen Bildern, erschienen ist das Buch "Die schönsten Motorradtouren in Westeuropa" im Bruckmann Verlag zum Preis von 29,99 Euro.

