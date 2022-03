Buchtipp: "Camp & Hike Deutschland"

Campen und Wandern, das passt zusammen. Die schönsten Campingplätze in der Natur ansteuern und den Tag dort beim Wandern und Erkunden der Umgebung verbringen, ist voll im Trend. Der Reiseführer "Camp & Hike Deutschland" führt die Leserschaft zu den attraktivsten Wandergebieten Deutschlands, Empfehlung der optimalen Campingplätze inklusive.



Die Autorin Marion Landwehr hat bereits zahlreiche Ziele auf der ganzen Welt erkundet und aufbereitet, sei es in Form von Individualreiseführern, Wohnmobilreiseführern oder Wanderführern. Beim Reisen weiß sie, worauf es ankommt.



Der Reiseführer mit 100 Wanderungen rund um die besten Camping- und Stellplätze im Schwarzwald, Bayrischen Wald, der Lüneburger Heide sowie Mosel und Pfälzerwald ist eine Empfehlung für alle, die raus in die Natur und Deutschland erkunden wollen. Zu jeder Wandertourenempfehlung gibt es einen Infokasten mit dem Tourencharakter, der die Höhenmeter, die Länge sowie Gasthöfe zur Einkehr aufzeigt. Erschienen im Bruckmann Verlag zum Preis von 29,99 Euro.

