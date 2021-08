Buchtipp: "Bulli - Fahren. Fühlen. Leben."

Das Werk "Bulli - Fahren. Fühlen. Leben" möchte die Leidenschaft für den Bulli durch Aussagen und Fahrzeuge von Fans der Ikone dokumentieren. Das ist den Autoren Thomas Cortesi und Michael Levivier gelungen.



Pierre Boutin, Präsident der Volkswagen Group Canada Inc., beschreibt in seinem Vorwort des Buches: "Die Erinnerung an den Bulli lässt sich nicht darauf reduzieren, dass man über die Geschichte dieses Fahrzeugs spricht, das seit seiner Einführung im Jahr 1950 voller Elan durch die Zeit gefahren ist. Der Bulli ist eine Legende. Natürlich für die Marke VW, für Autofans, aber auch - und vor allem - für all diejenigen, die von der Flucht aus dem Alltag, von Abenteuern und gemeinsamen Erlebnissen träumen."



Die Autoren Cortesi und Levivier lassen Bulli-Besitzer zu Wort kommen. Da gibt es Patrice G. mit seinem T1 von 1963 im Resto-Cal-Look. Oder Pascal A. und seinen Dragster-Bulli, einen Hochdach-T1 mit unglaublichen 230 PS. Der Sammler und Ersatzteilhändler Bob V.H. liebt unter all seinen Schätzen jenen einzigartigen Samba am meisten, der VW einst als Versuchsfahrzeug diente.



Übersetzt wurde das Werk von Michael Döflinger. Erschienen im Verlag Geramond München, 240 Seiten mit 220 Abbildungen zum Preis von 49,99 Euro - für echte Bulli-Fans eine Pflichtlektüre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1