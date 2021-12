Bridgestone macht den Service für Fisker

Fisker bereitet strategisch die Markteinführung seines E-Autos namens Ocean vor. So wurde jetzt eine Absichtserklärung zur erweiterten Zusammenarbeit mit Bridgestone unterzeichnet. Dabei dreht es sich um Kundendienst- und Wartungsmöglichkeiten in Frankreich und Deutschland.



Bridgestone steht bereits als exklusiver Reifenlieferant für das vollelektrischen SUV Fisker Ocean fest. Nun sollen ausgewählte Standorte des Bridgestone-Netzwerks von Speedy, Pitstop und A/B/S Autoservice "umfassende Kundendienstleistungen" für Fisker-Fahrer anbieten. Dabei geht es um mehr als 300 Standorte in Deutschland und 450 Standorte in ganz Frankreich.



"Ab dem 17. November 2022 werden wir mit der Produktion und Auslieferung des SUV Fisker Ocean beginnen, wobei Frankreich und Deutschland zu den ersten europäischen Märkten gehören werden", so Henrik Fisker, Chairman und Chief Executive Officer von Fisker.



Der Fisker Ocean soll in der Ausstattungsvariante Sport eine geschätzte Reichweite von 440 Kilometern (WLTP Testzyklus) haben und sich durch elegantes Design, innovative Technologie und eine nachhaltige Innenausstattung aus recycelten Materialien auszeichnen. Er wird ab 41.560 Euro kosten.



Der Fisker Ocean Extreme bietet eine geschätzte Reichweite von bis zu 630 Kilometern (WLTP). Man habe intensiv mit dem Batterielieferanten CATL zusammengearbeitet und zwei verschiedene Batterietypen verwendet, um deren Leistung zu maximieren und die Kosten für die Baureihe Fisker Ocean zu minimieren, heißt es bei Fisker.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1