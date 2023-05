Bodensee Klassik: 40 Jahre Peugeot 205

Die zehnte Ausgabe der Bodensee Klassik Rallye findet vom 4. bis 6. Mai 2023 mit Start- und Ziellinie in Friedrichshafen statt. In diesem Jahr ist für Peugeot der 205 unterwegs, der sein 40. Jubiläum feiert und in seiner GTi-Variante bei der Rallye gegen andere historische Fahrzeuge antreten wird.



Jedes Jahr und 2023 zum zehnten Mal lockt die Bodensee Klassik am Dreiländereck Tausende von Oldtimer-Fans in die Bodenseeregion. An der Rallye dürfen Old- und Youngtimer bis Baujahr 2003 teilnehmen. Für Peugeot wird mit dem 205 ein besonders prestigeträchtiges Modell an den Start gehen.



Ob in der Stadt oder auf dem Land, als Familienwagen oder Fahrzeug für Alleinstehende - der Peugeot 205 wurde konzipiert, um viele Anforderungen des Alltags abzudecken. Kompakt, aber geräumig, praktisch mit Schrägheck, effizient und sparsam zugleich war das Modell für jeden Einsatz geeignet.



Die mit einem 1,9-Liter-Motor ausgestatte GTi-Variante des Peugeot 205 erreichte eine Leistung von 94 kW (128 PS). Schnelle Beschleunigung und gutes Handling charakterisierten den Peugeot 205 GTi und machten ihn mit mehr als 330.000 produzierten Exemplaren zu einem beliebten Modell der Marke. Doch es sollte noch rasanter für den Peugeot 205 werden.



Im Jahr 1984 trat der Peugeot 205 Turbo 16 in die Königsklasse der Rallye-Weltmeisterschaft, die berühmte "Gruppe B", ein. Die Motorsport-Variante des Peugeot 205 feierte eine Vielzahl an Erfolgen, die ihren Höhepunkt in Siegen bei der berühmten Rallye Raid 1987 und 1988 fanden. Der Peugeot 205 Turbo 16 verfügt über einen Allradantrieb mit einem 147 kW (200 PS) Motor bei einem 255 Nm Drehmoment.



Umso bedeutsamer ist es nun, dass der Peugeot 205 GTi in seinem Jubiläumsjahr bei der Bodensee Klassik startet. Auf der Rallye werden bis zu 120 Oldtimer erwartet, die den Bodensee auf einer beeindruckenden Strecke umfahren, die Deutschland, Österreich und die Schweiz verbindet.



Der erste Tag beginnt mit einem Prolog von 60 Kilometern, bis es dann am zweiten Tag auf die Bodenseestrecke geht. Gestartet wird die 288 km lange Strecke in Friedrichshain. Von dort aus geht es unter anderem durch das Appenzeller Land, St. Gallen und Bregenz, bis die Ziellinie zurück in Friedrichshain überquert wird.



Eine Tour durch das Allgäu mit einer Durchfahrt durch das malerische Bad Waldsee steht am dritten Tag der Bodensee-Klassik an. Am Abend wird die dreitägige Veranstaltung, die durch ein kulinarisches und musikalisches Rahmenprogramm ergänzt wird, mit einer Siegerehrung in einer ausgefallenen Location beendet.

