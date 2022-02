BMW zeigt Chamäleon-Auto in München

Auf der Consumer Electronics Show (CES) 2022 in Las Vegas gehörte der BMW iX Flow featuring E Ink zu den ganz großen Attraktionen. Denn er nutzt die Digitalisierung dazu, um sein Exterieur an unterschiedliche Situationen und individuelle Wünsche anzupassen. Ab sofort und bis Mitte März kann das Schaustück in der Münchner BMW Welt bestaunt werden.



Die spezielle Lackierung des iX Flow featuring E Ink funktioniert ähnlich wie ein E-Book-Reader. Eine spezielle Karosserie-Folierung enthält mehrere Millionen Farbkapseln. Angeregt durch elektrische Signale sammeln sich entweder negativ aufgeladene weiße oder positiv aufgeladene schwarze Pigmente an der Oberfläche und verändern so die Außenfarbe.



Die Technologie bietet in der nicht allzufernen Zukunft eine Reihe von möglichen Anwendungsfeldern, etwa zur Verbesserung der Energieeffizienz. Die elektrophoretische Lackierung im BMW iX Flow featuring E Ink verbraucht nämlich nicht ständig Energie, nur kurzfristig für den Wechsel. Weil eine weiße Oberfläche das Sonnenlicht deutlich stärker reflektiert als eine schwarze, heizt sich der Innenraum weniger stark auf. Ein Farbwechsel reduziert somit den Energieverbrauch und optimiert die Reichweite.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1