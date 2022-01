BMW X2 Edition Goldplay mit extrovertierten Akzenten

BMW schiebt den X2 mit einer besonders auffälligen Sonderedition wieder in den Blickpunkt des Geschehens. Ab März 2022 blinken goldene Farbakzente und Technik-Features aus der M-Abteilung kommen zum Einsatz.



Die neue BMW X2 Edition GoldPlay wird in Verbindung mit allen für den X2 verfügbaren Antriebsvarianten angeboten. Dazu gehören auch das Plug-in-Hybrid-Modell BMW X2 xDrive25e und der sportliche BMW X2 M35i.



Für Kunden, die nicht nur Freude am Fahren, sondern auch Freude an Farben haben, kombinieren die Bayern auffällige Lackierungen wie zum Beispiel San Remo Grün oder Misano Blau mit einer goldfarbenen Nieren-Einfassung, goldfarbenen Außenspiegeln, goldener Dekor-Folierung und auf Wunsch sogar Felgen-Einlegern in Gold.



Auch im Innenraum lenken Akzente in Gold den Blick auf sich : Von den Einstiegsleisten über die Kontrastnähte an den Ledersitzen, über die Mittelkonsole, das Armaturenbrett bis hin zu den Interieurleisten mit ihrem per Laser eingravierten Muster gibt die Farbe des kostbaren Edelmetalls den Ton an.



Zur Serienausstattung der Editionsfahrzeuge gehören das M-Sportpaket mit Sportfahrwerk und einer Tieferlegung von 10 Millimetern sowie eine Sportlenkung. Immer mit an Bord sind neben den zeitgemäßen Assistenten unter anderem LED-Scheinwerfer, ein Lichtpaket mit Türgriff-,Vorfeld - Türspiegel und Ausstiegsbeleuchtung sowie einer Logo-Präsentation aus dem Außenspiegel der Fahrerseite. Optional bleiben nur das frei stehende 10.25-Zoll-Touch-Display und das Head-Up-Display.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1