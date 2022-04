BMW R 18 Custom: Drei Unikate aus Kanada

Betriebsbereit und straßenzugelassen mussten die drei BMW R 18 bleiben. Ansonsten waren der Fantasie und Kreativität der kanadischen Customizer Jay Donovan, Konquer Motorcycles und Augment Motorworks keine Grenzen gesetzt. Die Ergebnisse des ersten einschlägigen Projekts von BMW Motorrad Kanada sprechen für sich: Drei exklusive Einzelstücke feiern Weltpremiere.



Roland Stocker, Projektleiter Heritage bei BMW Motorrad, der an der Entwicklung der "normalen" R 18 maßgeblich beteiligt war: "Die Vision, Handwerkskunst und Qualität der Arbeiten waren sehr beeindruckend, besonders wenn man bedenkt, wie jung einige der Customizer sind."



Durch ihr klassisches Design und die extravaganten Proportionen stellt die R 18 laut Stocker eine ideale Basis für Individualisierungs-Arbeiten dar. Ihr Herzstück ist der 1.802 Kubik große "Big Boxer" - der stärkste Zweizylinder-Boxermotor, der je in einem Serienmotorrad zum Einsatz kam. In diesem Sommer werden die drei Motorräder in eine landesweite Händlertour aufgenommen, die Standorte in ganz Kanada besucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1