BMW präsentiert elektrisches Lastenfahrrad und E-Scooter

Elektrofahrzeuge und Zweiräder gelten als Stars moderner Mobilität im urbanen Raum. BMW präsentiert nun zwei elektrische Modelle: ein E-Lastenfahrrad und einen E-Scooter. Dabei denkt das Unternehmen Mobilität auch über das eigene Kerngeschäft hinaus.



In der Vergangenheit haben die Bayern bereits neue Mikromobilitätskonzepte der Öffentlichkeit vorgestellt: beispielsweise das BMW Motorrad X2City oder das Personal Mover Concept. Mit dem elektrifizierten Fahrrad "Concept Dynamic Cargo" und dem E-Scooter "Concept Clever Commute" präsentieren die BMW-Ingenieure erneut einen Kompetenztransfer aus dem Automobilsektor in Kleinfahrzeugkonzepte.



"Unser Ziel war es, einen Konzeptansatz zu entwickeln, der die Agilität und das Fahrgefühl eines normalen Fahrrades erhält und gleichzeitig um innovative, sichere Transportmöglichkeiten ergänzt", sagt Jochen Karg, Leiter Fahrzeugkonzepte im Bereich Neue Technologien und China der BMW Group. Mit dem "Concept Dynamic Cargo" sei das erste dynamische Pick-up Cargo Bike entstanden, das Fahrfreude mit flexibler Nutzung und erhöhter Ganzjahrestauglichkeit verbinde.



Die Basis des dreirädrigen Packesels bildet der vordere, sich bei Kurvenfahrt neigende Hauptrahmen, der über eine Schwenkachse mit dem Hinterwagen verbunden ist. Dieser bleibt auch in jeder Kurve stabil ohne Neigung auf der Straße. Kombiniert mit einem, nur über den Tretimpuls des Fahrers angesteuerten, elektrifizierten Antriebsstrang fährt sich das über die beiden Hinterräder angetriebene Fahrzeug wie ein normales Fahrrad.



Die an der Hinterachse starr montierten, nicht mitschwenkenden Räder ermöglichen - neben einer gegenüber Zweiradkonzepten deutlich erhöhten Fahrstabilität bei allen Wetterbedingungen - vor allem eine flexibel nutzbare, Pick-up-ähnliche Transportplattform. Diese kann mit verschiedenen Aufsätzen zur Mitnahme für Gepäck und / oder Kinder modular bestückt werden.



Abgerundet wird das Konzept von der Möglichkeit der Nutzung eines modular ausgeführten Wetterschutzes. In Verbindung mit der erhöhten Fahrsicherheit, die sich bei ungünstigen Wetterbedingungen zusätzlich auszahlt, soll damit die Fortbewegung mit dem Konzept "Dynamic Cargo" ganzjährig attraktiv werden.



Mit dem Konzept "Clever Commute" stellt BMW zudem einen E-Scooter vor, der sich für die Mitnahme im ÖPNV oder im Pkw falten lässt, ohne Kompromisse bei der Fahrstabilität einzugehen. Im ÖPNV-Modus wird das Trittbrett seitlich hochgeklappt und das Hinterrad über eine Drehachse von unten durch die entstandene Öffnung geschwenkt. Durch diesen Mechanismus verkürzt sich der Radstand des E-Scooters deutlich, sodass er sogar auf einer Rolltreppe mitgeführt werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1