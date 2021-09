BMW iX kommt mit 5G

BMW bringt 5G in den iX. Dabei bietet die Telekom die dazu passende 5G-Konnektivität erstmals für ein Fahrzeug an. Die Personal eSIM kann einfach über einen bestehenden Vertrag mit der Option MobilityConnect erweitert und aktiviert werden.



Damit wird das Fahrzeug wie eine Smartwatch zu einem weiteren vernetzten Gerät für die Kunden, selbst wenn das Smartphone nicht im Fahrzeug ist. Kunden profitieren von der hohen Bandbreite und geringen Latenz im 5G-Netz der Telekom. So bietet das Fahrzeug eine deutlich verbesserte Qualität bei der Telefonie und ermöglicht einen 5G-Wifi-Hotspot für bis zu zehn Geräte im Fahrzeug. Die Personal eSIM ist direkt mit der BMW-ID des Kunden verknüpft. Sie kann inklusive der verbundenen Funktionen in jedem dazu geeigneten

Fahrzeug genutzt werden.



Die im Fahrzeug verbaute Mobilfunktechnik ermöglicht, dass beide eSIMs gleichzeitig vollumfänglich auf 5G aktiv sind (Dual-SIM-Dual-Active). Modernste Antennentechnologie im Auto ermöglicht 5G-Spitzengeschwindigkeiten für den Kunden. Gleichzeitig ist es nicht mehr notwendig für einen Hotspot einen zusätzlichen separaten Mobilfunkvertrag für das Fahrzeug zu buchen.



Die Telekom führt eine spezielle Tarif-Option für integrierte Konnektivität im Fahrzeug ein. Ab Marktverfügbarkeit des BMW iX können Telekom Kunden ihren Handy-Vertrag mit der Option MobilityConnect für 9,95 Euro im Monat auf den BMW iX und später weitere befähigte Modelle ausweiten. Noch in diesem Jahr soll die Mobilfunkoption für das Auto auch für weitere Fahrzeugmodelle buchbar sein.

