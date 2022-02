BMW als Kunstwerk

München. BMW bringt ein auf 99 Exemplare limitiertes Sondermodell des M850i xDrive Gran Coupé heraus. Das Luxus-Coupé entstand in mehrjähriger Zusammenarbeit mit dem US-Künstler Jeff Koons, der das Farbkonzept des Autos gestaltet hat, wie BMW mitteilt. Die im comicartigen Stil entworfene Lackierung dominieren die Farben Blau, Gelb und Silber. So zieren die Karosse Linien und geometrische Formen, durchbrochen von Elementen wie einem aufgeploppten „POP!“, gezeichneten Windwirbeln oder einer stilisierten Explosion am Heck.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um die Ideen des Künstlers in elf Farben auf Blech umzusetzen, benötigt allein die Außenlackierung mehr als 200 Stunden Handarbeit, so BMW. Künftig sollen daher in einer Woche nicht mehr als vier Autos lackiert werden. Limitiert, signiert – eine Investition? Vielleicht, schließlich gehört Jeff Koons zu den teuersten lebenden Künstlern. Vor zwei Jahren wurde seine Hasen-Skulpur „Balloon Rabbit“ bei einer Versteigerung in New York für 91,1 Millionen US-Dollar verkauft. In Anbetracht dessen erscheint das BMW-Coupé zum Preis von 350 000 Euro fast schon als Schnäppchen. tmn

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2