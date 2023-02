Blick in die Zukunft des Autos

DXC und Luxoft (ein DXC-Unternehmen), die sich auf Software für die Automobilindustrie und plattformbasierte Geschäftsmodelle spezialisiert haben, sehen fünf Trends, die sich noch beschleunigen werden.



1. Software-definierte Fahrzeuge (SDVs) werden die Autos von morgen sein, deren Eigenschaften und Funktionen durch Software gesteuert werden. Daten von Millionen von Fahrzeugen können genutzt werden, um durch eine enge Vernetzung zwischen Fahrzeugnutzern, Dienstleistern, Herstellern und Zulieferern intelligentere Mobilitätsdienste anzubieten. Das ermöglicht intelligente Verkehrsinfrastrukturen, ein Fahrzeug-Lebenszyklus-Management und digitale Zwillinge für autonome Fahrzeuge.



2. Da Autos zunehmend Software-definiert und mit dem Internet verbunden werden, wird ihre Fähigkeit zur Selbstheilung, Selbsterneuerung und Selbstauffrischung zunehmen. Wie bei einem Telefon könnten Apps, Updates und Sicherheitspatches heruntergeladen werden, um Probleme zu beheben. Die meisten Automobilhersteller der Welt experimentieren bereits mit On-Demand-Diensten, die als Software zu den Nutzern gelangen.



3. Für die Generation Z könnte ein eigenes Auto der Vergangenheit angehören. Viele jüngere Menschen möchten zwar die Annehmlichkeiten eines Autos nutzen, aber nicht das traditionelle Eigentumsmodell, das in der Regel teuer, verantwortungsvoll und unflexibel ist. Ein anderer Ansatz, um auf die Straße zu kommen, besteht darin, nur dann für ein Fahrzeug zu bezahlen, wenn man es braucht, vielleicht über einen abonnementbasierten Carsharing- oder Computer unterstützte Mietdienste .



4. Das Auto vereinbart einen Termin mit einer Werkstatt, bevor man selber weiß, dass es ein Problem gibt. "Als Teil des Internets der Dinge (IoT) wird die in Autos eingebaute Konnektivität genutzt, um Fahrzeugdiagnosen in Echtzeit zu übermitteln, die für die Planung von immer ausgefeilteren vorausschauenden Wartungsplänen verwendet werden", so John Makin, Automotive Strategist bei Luxoft. Rückmeldungen aus fortschrittlichen Analysen, die von künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt werden, ermöglichen es dem Auto, drohende Probleme an die Werkstatt, den Händler oder direkt an den Hersteller zu melden.



5. Das zukünftige Elektrofahrzeug könnte mit Wasserstoff betrieben werden. Der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen (EV) steigt zwar rasant an, allerdings wirken sich die steigenden Kosten für Elektroauto-Batterien, lange Wartezeiten für Fahrzeuge und Ersatzteile sowie Probleme bei der Anpassung der Ladeinfrastruktur an die wachsende Nachfrage bereits auf die Akzeptanz aus. Die Suche nach praktikablen Kraftstoffalternativen geht also weiter. Das Institut für Fahrzeugkonzepte (FK) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart hat bereits eine Wasserstoff-Brennstoffzelle für Autos getestet. Erste Tests zeigen, dass ein Fahrzeug mit einem Tankinhalt von 6,3 kg Wasserstoff etwa 100 kWh Strom erzeugen kann. Die Entwicklung alternativer Kraftstoffquellen in der gesamten Automobilindustrie vom Pkw bis zum Lkw dürfte also ein realistisches Szenario sein.

