München. Für Kinder und Tiere kann das Auto im Sommer schlimmstenfalls zur tödlichen Hitzefalle werden. Sie sollten niemals – und auch nicht nur kurz – im Auto zurückgelassen werden, warnt der ADAC. Dort kann die Temperatur schnell auf bis zu 60 Grad Celsius steigen. Wer dann Kinder oder Tiere im geparkten Auto in der Sonne zurücklässt, bringt sie sogar in Lebensgefahr. Selbst etwaig geöffnete Fenster spielen dabei keine Rolle.

Bedrohliche Werte

Baugleiche Autos mit unterschiedlich geöffneten Fenstern haben bei einer Untersuchung des Autoclubs bei 28 Grad Außentemperatur fast dieselben bedrohlichen Werte erreicht. Blieben die Fenster zu, stieg die Temperatur nach zehn Minuten auf 38 Grad, und nach 20 Minuten zeigte das Thermometer 45 Grad an. Beim Auto mit zwei leicht heruntergekurbelten Fenstern stiegen die Werte auf 36 respektive 42 Grad. Deutlich über 50 Grad wurden nach einer Stunde in der prallen Sonne in beiden Autos gemessen. tmn