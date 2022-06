Bis zu 400 Mazda Roadster kommen nach Augsburg

Zwischen 300 und 400 Mazda Roadster aus ganz Europa werden am 23.Juli beim MX-5-Treffen in Augsburg im Automobil-Museum Frey erwartet. Das erste Treffen dieser Größenordnung mit allen vier Modellgenerationen wird vom Mazda Classic - Automobil Museum Frey und dem Mazda Tuning-Spezialisten SPS Motorsport organisiert. Auch die MX-5 Freunde Augsburg leisten tatkräftige Unterstützung.



Neben Fahrzeugschau, Benzingesprächen und Beratung erhalten die Teilnehmer für 15 Euro pro Person (Tageskasse 18 Euro) Zugang zum Treffen und zur aktuellen Museumsausstellung mit Highlights rund um den Kultroadster sowie zur großen Sonderausstellung "50 Jahre Mazda in Deutschland".



Ebenfalls im Preis enthalten sind ein Mazda-Quartett, ein Mazda-Buch, ein limitiertes Cap und die Teilnahme an einem Gewinnspiel. Dabei gibt es einen Gutschein von Mazda Classic für einen einmaligen Kundendienst beim Mazda-Händler zu gewinnen - deutschlandweit, inklusive Wartung und Inspektion.



Mehr Informationen und das Online-Formular zur Anmeldung sind auf der Webside mazda-classic-frey.de unter Mazda MX-5 Treffen zu finden.

