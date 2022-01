Bis zu 1000 Kilometer Reichweite

Stuttgart. Mit mehr als 1000 Kilometern Reichweite und einem Verbrauch von unter 10 kWh auf 100 Kilometern will Mercedes die Reichweitenangst bei E-Autos endgültig abschaffen. Dafür haben die Schwaben pünktlich zur Elektronikmesse CES die Studie Vision EQXX vorgestellt. Diese soll laut Entwicklungsvorstand Markus Schäfer als Technologieträger für kommende Modellgenerationen dienen.

Die Reichweite wird nicht allein mit einem extra großen Akku erzielt. Denn der ist mit einer Kapazität von 100 kWh in etwa so groß wie im EQS, passt aber dank neuer Konstruktion künftig auch in einen Kleinwagen. Sondern möglich mache das ein Verbrauch, der nach Angaben der Entwickler in etwa dem eines Ein-Liter-Autos in der Welt der Verbrenner entspricht. Dafür haben sie dem rund fünf Meter langen Viertürer unter anderem eine extrem strömungsgünstige Karosserie gezeichnet und das Gewicht stark gesenkt. Zwar räumt Mercedes ein, dass das Einzelstück seine rekordverdächtigen Werte bislang nur in der internen Simulation bewiesen hat. Noch im Frühjahr soll der EQXX aber im realen Verkehr mit einer Ladung 1000 Kilometer weit kommen. tmn