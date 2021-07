Bis 2025 zehn neue Elektrofahrzeuge bei der Renault Group

Im Rahmen der Online-Veranstaltung "Renault eWays" hat die Renault Group die Beschleunigung ihrer Elektromobilitätsstrategie angekündigt. Geschäftsführer Luca de Meo gibt einen Ausblick auf die geplanten künftigen Aktivitäten des Unternehmens.



Das Tempo wird gestrafft bei der Renault Group in Sachen erschwinglicher und nachhaltiger Elektromobilität. Wichtigste Pfeiler der E-Strategie bei den Franzosen sind eine umfassende Modelloffensive, der neue Elektro-Industriepol "Renault ElectriCity" in Nordfrankreich, die E-Powertrain MegaFactory in der Normandie, die strategische Partnerschaft mit Envision AESC zum Bau einer Batterie-Gigafactory in Douai sowie ein gemeinsames Projekt der Entwicklung nachhaltiger Batterien mit dem französischen Start-up Verkor.



Das ist eine deutliche Ansage von Luca de Meo, seit 2020 Renault-Geschäftsführer. Der italienische Top-Manager ist bekannt dafür, Konzerne auf Kurs zu bringen und positive Veränderungen zu realisieren. De Meo spricht Klartext, wer ihn kennt der weiß: Er ist der Boss im Unternehmen und niemand sonst. Seine Karriere startete bei Renault, ab 2015 war er in der Zentrale des VW-Konzerns tätig und dann brachte er die spanische Tochter Seat ganz groß raus. Jetzt ist er zurück bei Renault und gibt den klaren Kurs vor.



Bis 2025 wird die Renault Group zehn neue vollelektrische Modelle auf den Markt bringen. Damit will das Unternehmen die nachhaltigste Modellpalette in Europa anbieten mit einem E-Anteil von über 65 Prozent. Hierzu zählen auch der neue Renault 5 sowie ein aktuell als "4ever" bezeichnetes ikonisches Modell, eine weitere Neuauflage eines Renault Klassikers. Ab 2024 folgt eine vollelektrische Alpine.



Und das ist noch nicht alles: Bis 2030 sollen bis zu 90 Prozent der verkauften Renault Modelle über einen vollelektrischen Antrieb verfügen. Das Unternehmen will sich damit als Schlüsselakteur auf dem Weg zur erschwinglichen Elektromobilität profilieren.



Eine zentrale Rolle in der E-Mobilitätsstrategie der Renault Group spielen NMC-Batterien (Nickel, Mangan und Cobalt). NMC-Akkus liefern bei wettbewerbsfähigen Kosten bis zu 20 Prozent mehr Reichweite als andere Batterielösungen und lassen sich darüber hinaus leichter recyceln, so der Importeur. In allen künftigen E-Fahrzeugen der Renault Group soll die leistungsfähige Technik zum Einsatz kommen.



Bis 2030 sollen auf Ebene der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi bis zu eine Million E-Fahrzeuge mit NMC-Akkus ausgerüstet werden.



Jutta Bernhard / mid

