Bilanz 2021: E-Tech-Modelle beflügeln Renault

Trotz Rückgängen bei den Verkaufszahlen 2021 geht die Renault-Gruppe zuversichtlich in die Zukunft. Denn in der Bilanz des Vorjahres zeigen sich auch einige positive Aspekte.



2021 wurden weltweit 2.696.401 Fahrzeuge verkauft, das ist gegenüber 2020 ein Minus von 4,5 Prozent. Man habe aber "den Anteil der Verkäufe in den profitabelsten Kanälen erhöhen und damit die im dritten Quartal 2020 eingeleitete neue Verkaufspolitik fortsetzen" können, heißt es aus Frankreich. Sprich: Der Ertrag pro Fahrzeug steigt tendenziell. Und: In den europäischen Kernmärkten Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und UK liegt der Anteil der Verkäufe an Privatkunden mittlerweile bei 58 Prozent, also sechs Prozentpunkte höher als im Vorkrisenjahr 2019.



Dass sich der Auftragsbestand der Renault Group in Europa im Vergleich zu 2020 verdoppelt hat und aktuell dem Verkaufsvolumen von drei Monaten entspricht, liegt vor allem an der wachsenden E-Tech- Palette, den leichten Nutzfahrzeugen, dem Dacia Sandero und dem Dacia Spring.



Die Marke Renault konnte 2021 ihre Position bei den elektrifizierten und vollelektrischen Fahrzeuge ausbauen. So machte die E-Tech-Modellfamilie 30 Prozent der Pkw-Verkäufe in Europa aus, 2020 waren es noch 17 Prozent. Beim neuen Arkana beträgt der Verkaufsanteil der E-Tech-Versionen 56 Prozent. Und 2022 starten der vollelektrische Megane E-Tech, der Kangoo Rapid E-Tech Electric und das Kompakt-SUV Austral.



"Die Marke Dacia erreichte 2021 einen Absatzzuwachs von 3,1 Prozent auf 537.095 Fahrzeuge", heißt es aus dem Konzern. Im Privatkundenmarkt habe man mit 6,2 Prozent Marktanteil eine neue Bestmarke erzielt. Der Sandero war wieder der meistverkaufte Pkw auf dem europäischen Privatmarkt. Mit dem Marktstart des Jogger will Dacia soll die gute Entwicklung im Jahr 2022 nochmals forciert werden.



Die Marke Alpine legte mit 2.659 verkauften Sportwagen im Jahr 2021 um über 74 Prozent zu. In Russland bleibt Renault-Tochter Lada mit einem Marktanteil von fast 21 Prozent Marktführer. Die Modelle Vesta und Granta belegen dort den ersten und zweiten Platz in der Verkaufstabelle.

