Der Trend zum SUV ist ungebrochen. Davon profitiert auch Seat mit dem kleinen Crossover Arona, der seit der Einführung 2017 bei den Verkaufszahlen immer die vorderen Plätze in der internen Hersteller-Rangliste einnimmt. Angesichts des Erfolgs gibt es eigentlich wenig Gründe, an dem Wagen etwas zu verändern. Trotzdem ist, wie es sich in der Branche etabliert hat, auch für den Arona die Zeit für

...