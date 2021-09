Bestellstart für VW Taigo und Polo GTI

Volkswagen bringt zwei neue Angebote an den Start: Das SUV-Coupe Taigo ist ab sofort konfigurier- und bestellbar. Und auch den Polo-GTI können Interessenten jetzt ordern.



Der Taigo wird in vier unterschiedlichen Ausstattungslinien angeboten. Das trendige Lifestyle-Modell bietet neben einer erhöhten Sitzposition serienmäßig ein volldigitales Cockpit, aktuelle Konnektivitäts-Lösungen, dazu teilautomatisiertes Fahren plus Assistenz- und Komfortsysteme, die laut VW die Langstreckentauglichkeit und die Sicherheit steigern. Die Preise beginnen bei 19.350 Euro.



Der neue Polo GTI ist ab sofort zu Preisen ab 30.300 Euro vorbestellbar. Die sportlichste Variante des gar nicht mehr kleinen Kleinwagens ist mit einem Zweiliter-TSI-Motor mit 152 kW/207 PS Leistung und 350 Nm Drehmoment und einem speziell abgestimmten Sportfahrwerk ausgestattet. Teilautomatisiertes Fahren, Matrix-LED-Scheinwerfer plus Assistenz- und Komfortsysteme aus höheren Fahrzeugklassen sollen auch bei ihm für mehr Sicherheit und Komfort sorgen..

