Bestellstart für Elektro-Genesis GV60

Die koreanische Premium-Marke Genesis bringt ihr erstes Elektroauto GV60 zum Preis ab 56.370 Euro auf den deutschen Markt. Reservierungen sind ab sofort online über https://www.genesis.com/de möglich. Eine unverbindliche und erstattungsfähige Anzahlung in Höhe von 1.000 Euro garantiert die Reservierung.



Zur Wahl stehen dabei zwei leistungsstarke Allradvarianten, deren Marktstart im ersten Halbjahr 2022 sein wird. Nach der Reservierung erhalten Kunden regelmäßige Updates durch den Genesis Personal Assistant. Dieser persönliche Kundenberater begleitet auch durch die letzten Schritte - von der finalen Konfiguration bis hin zum Kauf.



Der Genesis GV60 basiert auf der speziell entwickelten vollelektrischen Plattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform) und markiert den ersten Schritt auf dem Weg zur Elektrifizierung der Premium-Marke: Bis zum Jahr 2025 verfügen alle neuen Genesis Modelle über eine rein elektrische Antriebsoption. Bis 2035 strebt das Unternehmen außerdem CO2- und Klimaneutralität an.



"Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz, die wir seit unserer Markteinführung im letzten Jahr in Deutschland erhalten haben", freut sich Benjamin Winkler, Regional Operations Manager von Genesis Motor Deutschland. "Der GV60 ist eine spannende Erweiterung unserer Produktpalette. Wir können es kaum erwarten, unseren Kunden das erste Elektroauto der Marke Genesis in Europa vorzustellen. Dieses Jahr steht voll und ganz im Zeichen der Elektrifizierung - der GV60 schlägt ein neues bedeutendes Kapitel für Genesis auf."



Zwei Varianten sind im Angebot:



GV60 Premium mit Sport Paket ab 56.370 Euro - mit zwei Elektromotoren 160 kW hinten/74 kW vorn und Allradantrieb.



GV60 Premium mit Sport Plus Paket ab 71.010 Euro - besonders leistungsstarke Version mit zwei jeweils 160 kW starken Motoren und Allradantrieb (Die Leistung steigt durch Aktivierung des Boost-Modus für zehn Sekunden auf 180 kW an) .



Die Reichweite des GV60 beträgt bis zu 470 Kilometer mit dem Sport-Paket beziehungsweise bis zu 466 Kilometer mit dem Sport Plus-Paket. An einer 350-kW-Schnellladestation wird die Hochvoltbatterie binnen 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufgeladen, so der Hersteller.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1