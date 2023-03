Besser in die Waschanlage

Berlin. Von Zeit zu Zeit hat das Auto eine Wäsche nötig. Aber selbst wenn die Handwäsche auf dem eigenen Grundstück in einigen Regionen unter entsprechenden, oft weitreichenden Auflagen erlaubt sein sollte: Der Auto Club Europa (ACE) rät bei der Autowäsche zu einer Waschanlage oder Waschboxen und -plätzen. Das verhindere, dass die Umwelt unnötig belastet werde. Bei jeder Autowäsche bestehe die Gefahr, dass sich umweltschädliche Stoffe wie Öl und Benzin vom Auto lösen und über unbefestigten Boden ins Grundwasser gelangten. Einen Verzicht auf Handwäsche muss das aber nicht bedeuten, denn das ist auf entsprechenden Plätzen ja möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ob überhaupt und unter welchen Bedingungen man das Auto zu Hause auf dem eigenen Grundstück waschen darf, ist laut ACE von Region zu Region unterschiedlich. Die örtlichen Satzungen geben Auskunft, was erlaubt ist. Wer sich nicht an die Auflagen oder Verbote hält, muss mit zum Teil empfindlichen Sanktionen rechnen. Im Extremfall könnten, wie etwa in Sachsen, bis zu 100 000 Euro fällig werden. tmn