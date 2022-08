Benzinpreise steigen: So fährt man sparsamer

Autofahrer müssen sich damit abfinden, dass zum 1. September die Spritpreise wieder steigen werden. Denn dann läuft der sogenannte Tankrabatt aus. Sparen kann man trotzdem, indem man die Fahrweise anpasst. LeasePlan Deutschland, ein Car-as-a-Service-, Leasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter, sagt, wie das geht.



1. Vorausschauend fahren und Abstand halten. Zu einer vorausschauenden Fahrweise zählen beispielsweise ein frühes Bremsen vor Ampeln oder unterhalb einer Steigung zu beschleunigen und den Schwung zu nutzen. Durch Abstandhalten wird Zeit gewonnen, um gleichmäßig zu bremsen.



2. Mit dem richtigen Gang werden eine Über- oder Unterdrehzahl des Motors vermieden. Wenn im richtigen Moment herauf- oder heruntergeschaltet wird, kann der Motor die verfügbare Leistung optimal nutzen.



Je höher der Gang, desto niedriger die Motordrehzahl. Das kann die Kraftstoffeffizienz verbessern. Am besten sollte beim Gas geben und Beschleunigen rechtzeitig in einen höheren Gang geschaltet werden. Der Drehzahlmesser sollte sich nicht im roten Bereich befinden. Moderne Fahrzeuge zeigen zudem an, wann ein Hoch- oder Herunterschalten günstig ist. Diesen Vorschlägen zu folgen, spart Kraftstoff.



3. Die Geschwindigkeitsregelanlage nutzen. Permanentes Beschleunigen und Bremsen erhöht den Kraftstoffverbrauch. Auf langen Autobahnstrecken kann eine Geschwindigkeitsregelanlage Kraftstoff sparen, da sie die Geschwindigkeit des Autos konstant hält. Wichtig zu wissen: Die Effizienz geht auf steilen Strecken verloren, wenn die Geschwindigkeitsregelanlage versucht, das Tempo zu halten. In hügeligem Gelände ist es daher am besten, sie auszuschalten.

