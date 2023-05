Benzinpreis kaum verändert, Diesel billiger

Die Differenz zwischen Benzin- und Dieselpreis hat sich laut aktueller ADAC Auswertung auf 17,3 Cent und damit erneut vergrößert. Gründe für die Ausweitung des Preisunterschieds sind die leichte Verteuerung bei Benzin und der Rückgang des Dieselpreises.



Nach der Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,791 Euro und damit 0,2 Cent mehr als in der Vorwoche. Diesel ist im Wochenvergleich hingegen um 2,1 Cent günstiger und kostet aktuell 1,618 Euro.



Der zuletzt sehr deutliche Rückgang des Rohölpreises weckt laut ADAC Erwartungen an sinkende Kraftstoffpreise. Ein Barrel der Sorte Brent-Öl kostet derzeit 75 US-Dollar und damit gut 5 Dollar weniger als vor einer Woche. Ein solcher Rückgang muss aus Sicht der Verbraucher auch zu spürbaren Preisnachlässen an den Zapfsäulen führen.



Spartipp: Auswertungen des ADAC zeigen, dass Tanken abends zwischen 18 Uhr und 22 Uhr am günstigsten ist. Wer morgens tankt, zahlt hingegen wesentlich mehr.



Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer außerdem mit der Smartphone-App "ADAC Spritpreise", die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.

