Bentayga S: Mehr Sportlichkeit fürs Bentley-SUV

Der neue Bentayga S soll die SUV-Baureihe von Bentley mit zusätzlicher sportlicher Agilität ergänzen. Der als Vier-, Fünf- oder Siebensitzer erhältliche Neuzugang wird vom bekannten V8-Motor in Schwung gebracht, der auch in dieser Version 550 PS leistet.



Das maximale Drehmoment liegt bei 770 Newtonmetern (Nm) , die Beschleunigung von 0 bis 100 km/h ist in 4,5 Sekunden absolviert, die Höchstgeschwindigkeit des Luxus-Brummers liegt bei 290 km/h.



Der Bentayga S ist serienmäßig mit der laut Hersteller weltweit ersten elektrischen aktiven Wankregelung mit 48-Volt-System ausgestattet. Sie reagiert innerhalb von 0,3 Sekunden mit einem Drehmoment von bis zu 1.300 Nm, um den seitlichen Wankkräften bei Kurvenfahrten entgegenzuwirken und einen maximalen Reifenkontakt zu gewährleisten. Das Ziel: klassenbeste Kabinenstabilität, höchster Fahrkomfort und außergewöhnliches sicheres Handling.



Trotz dieser straßenorientierten Auslegung soll die Geländegängigkeit des Bentayga erhalten bleiben. Seine optionale All-Terrain-Spezifikation bietet vier spezielle Offroad-Modi ("Snow and Wet Grass", "Dirt and Gravel", "Mud and Trail" und "Sand"), dazu eine Wattiefe von 50 Zentimetern. Für Luxus im Inneren ist natürlich ebenfalls gesorgt. Preise und Termin des Marktstarts nennen die Briten noch nicht.

