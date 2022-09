Benelli Woche mit Bikes und Oper

Die diesjährige "Benelli Woche" findet noch bis zum bis 18. September in Pesaro an der Adriaküste statt. Motorradliebhaber aus der ganzen Welt nehmen am jährlichen Event teil und feiern die legendäre Marke, die vor 111 Jahren gegründet wurde.



Dieses Jahr ist die Veranstaltung Jarno Saarinen gewidmet, einem der beliebtesten Motorrad-Rennfahrer aller Zeiten. Die Fans erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit täglichen Motorradtouren, attraktiven Museumsführungen und dem Besuch historisch und kulturell sehenswerter Orte.



Die Veranstaltung wird vom Registro Storico Benelli und dem Motoclub Tonino Benelli in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Benelli QJ organisiert und steht allen Motorradmarken und Zweirad-Fans offen. Am 18. September, dem letzten Tag der Benelli Woche, findet die Sonderveranstaltung "La Musica della Moto" statt: Eine Motorradtour führt die Teilnehmer in das Dorf Cartoceto, wo eine Opernaufführung stattfindet. Zurück geht es über die Panoramastraße, von den Hügeln Pesaros bis hin zur Strandpromenade am Meer.



Weitere Informationen unter: www.officinebenelli.it, www.benelli.com oder https://germany.benelli.com.

