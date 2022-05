Benelli Leoncino 125: Der kleine Löwe

Die Benelli Leoncino 125 tritt in große Fußstapfen: In den 1950er Jahren legte ein gleichnamiges Modell mit den Grundstein für den Erfolg der italienischen Marke. Jetzt ist der kleine Löwe wieder zurück. Frisch, modern und erkennbar an den aktuellen 500er Leoncino-Modellen orientiert.



Ein neu entwickelter Stahl-Gitterrohrrahmen soll laut Benelli neben der Stabilität auch das leichte Handling und die agilen Fahreigenschaften des Roadsters in der 125er-Hubraumklasse unterstützen. Er passt perfekt zum Design des neuen Motorrads und entspricht ganz dem Stil und Charakter der Leoncino-Familie. Die Federung sorgt vorne mit einer Upside-Down-Gabel mit 35 Millimeter Durchmesser und 125 Millimeter Federweg und hinten mit einer Kastenschwinge mit zentralem Monofederbein für Komfort.



Für schnelle Entschleunigung ist das kombinierte CBS-Bremssystem zuständig, das die Bremskraft automatisch verteilt. Vorne arbeitet eine Wave-Bremsscheibe (280 mm) mit 3-Kolben-Bremssattel und hinten eine Wave-Bremsscheibe (220 mm) mit Zweikolbensattel.



Der Tank der Leoncino 125 (12,5 Liter Volumen) bietet eine Mischung aus klassischen und modernen Linien, optisch auffallend sind die bis zum Heck hin kombinierten Oberflächen. Das digitale Cockpit ist gut ablesbar und klar strukturiert. Auch bei der jüngsten Benelli-Inkarnation prangt der namensgebende, stilisierte Löwe auf dem vorderen Kotflügel, als Reminiszenz an die über 70-jährige Geschichte des Modells.



Aber es fehlt noch etwas. Nämlich der Antrieb. Dafür ist ein flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit 125 Kubik von Benelli zuständig, der erstmals in dieser Hubraumklasse zum Einsatz kommt. Er verfügt über eine obenliegende Nockenwelle mit vier Ventilen und eine elektronische Kraftstoffeinspritzung mit Drosselklappe, gekoppelt ist er mit einer Nasskupplung und einem 6-Gang-Getriebe.



Das neue Aggregat setzt laut Benelli Gasbefehle sehr spritzig um und schickt seine Leistung von 9,4 kW/12,8 PS bei 9.500 U/min und 10 Nm bei 8.500 U/min kontrolliert an die Kette. Der Normverbrauch der Leoncino liegt bei nur 2,2 Liter Super je 100 Kilometer.



Die Leoncino 125 ist ab sofort für 3.199 Euro plus Überführungskosten in den Farben Forest Green, Matt White und Steel Grey bei rund 100 Benelli-Händlern in Deutschland

zu haben.

