Benelli feiert 110. Geburtstag

Ein großes Fest zum Jubiläum: Noch bis zum 19. September 2021 findet in Pesaro (Italien) die Benelli-Week 2021 statt. Motorradfans aus vielen Ländern feiern dabei die Traditionsmarke. Organisiert wird das Zweirad-Fest vom Registro Storico Benelli, dem Motoclub Tonino Benelli und Benelli QJ.



Auf dem Programm stehen Motorradtouren in der Region, der Besuch von Museen und architektonischen Berühmtheiten. Höhepunkt ist am Sonntag, 19. September 2021, die große Feier anlässlich des 110-jährigen Benelli-Jubiläums.



Der Hintergrund: Die legendäre Marke wurde 1911 von den sechs Benelli Brüdern Giuseppe, Giovanni, Filippo, Francesco, Domenico und Antonio - bekannt als "Tonino" - in Pesaro gegründet und hat seitdem mit vielen erfolgreichen Modellen Zweirad-Geschichte geschrieben.

