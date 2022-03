Beim Reifenwechsel gleich das Motoröl checken

Der Reifenwechsel im Frühjahr ist eine gute Erinnerung für einen Check des Motoröls. Das unabhängige Prüflabor SGS analysiert seit 35 Jahren Öl und Schmierstoffe und gleicht die Ergebnisse mit seiner Datenbank ab.



Wenn der Winter endlich vorbei ist, werden viele Fahrzeuge fit für die wärmere Jahreszeit gemacht. Das gilt für Autos ebenso wie für Motorräder. Das ist eine ideale Gelegenheit, um auch den Schmierstoff einer Analyse zu unterziehen. Die Lebensdauer von Motorölen wird nämlich sowohl durch die Öl- und Kraftstoffqualität, als auch durch die teilweise sehr unterschiedlichen Betriebsbedingungen wie Lang- und Kurzstrecken oder Stadtfahrten beeinflusst.



So weist ein erhöhter Wassergehalt darauf hin, dass das Fahrzeug hauptsächlich auf Kurzstrecken bewegt und das Motoröl nie so erhitzt wurde, dass Wasser verdampfen konnte. "Durch die Analyse des Schmierstoffs lassen sich Folgeschäden rechtzeitig erkennen und teure Ölwechsel effizienter planen", erklärt Florian Eiche von SGS in Deutschland.



Wird beispielsweise zu viel Silizium nachgewiesen, spricht das für Dreck und Staub im Schmierstoff. Um Motorschäden zu vermeiden, sollte im schlimmsten Fall das komplette Filtersystem ausgetauscht werden. Blei und Kupfer deuten auf kaputte Lager und ein erhöhter Aluminiumwert auf defekte Zylinder hin.



In dem Fuel Technology-Center und Schmierstofflabor der SGS in Speyer (Rheinland-Pfalz) wird die Qualität von Öl und Kraft- und Schmierstoffen aus mehr als 150 Ländern auch für führende Fahrzeughersteller und Mineralölkonzerne analysiert. Seitdem haben die Öl-Experten der SGS die Testergebnisse von Öl- und Schmiermittel-Analysen von mehreren Hunderttausend Maschinenteilen und Referenzölen in ihrer internationalen Datenbank gesammelt.



Wassergehalt, Viskosität, Flammpunkt, Aussehen, Farbe, Oxidation, Nitration, Glykolgehalt, Rußgehalt oder Abrieb- und Additiv-Elemente - all dies beeinflusst die Leistungsmerkmale von Schmierstoffen, mit deren Hilfe SGS die Lebensdauer einer Maschine und den nächsten erforderlichen Ölwechsel einschätzen kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1