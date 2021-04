Beim Caddy fährt jetzt "Alexa" mit

Der neue VW Caddy hat jetzt auch "Alexa" an Bord. Der Einstieg in die digitale Mobilität des Transporters ist über We Connect und die passende We Connect App möglich. So lässt sich auch das Smartphone mit dem Caddy verbinden und das Fahrzeug um hilfreiche Funktionen und Services erweitern, die das Leben vereinfachen.



Nach dem kostenlosen Download von Amazon Alexa ist es möglich, von unterwegs noch schnell eine Einkaufsliste zu erstellen oder das eigene "Smart Home" zu steuern. Die gewohnten Funktionen von "Alexa" sind nun also bequem aus dem Caddy zu bedienen.



Somit ist eine Nutzung während der Fahrt möglich, weil der Blick nicht von der Straße und die Hände nicht vom Lenkrad genommen werden müssen. Voraussetzung, um "Alexa" im Caddy nutzen zu können, ist die Sprachbedienung im Infotainment-System und zusätzliches Datenvolumen.

