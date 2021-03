  Beifahrer wird zum Diskjockey

Viele Autofahrer hören während der Fahrt gerne Musik, Beifahrer auch. Nicht immer deckt sich der Musikgeschmack so ganz. Polestar und Spotify bieten dafür eine Kompromisslösung an: Im Polestar 2 gibt es in der integrierten Spotify-App ab sofort die Funktion "Gruppen-Session Beta".



Damit können Mitfahrer, die über ein Spotify Premium-Konto verfügen, die Musikwiedergabe im Auto steuern, ohne dass der Fahrer Playlisten oder Titel in der Warteschlange verwalten oder sich bei verschiedenen Konten an- und abmelden muss.



"Wir alle wissen, dass der Fahrer manchmal nicht den besten Musikgeschmack hat und meine Familie neigt dazu, dem zuzustimmen", sagt Polestar-Chef Thomas Ingenlath. Mit Gruppen-Session Beta von Spotify gebe es eine großartige Möglichkeit für andere im Fahrzeug, die Playlist zu beeinflussen - und ihre Lieblingssongs zu genießen.



Um an einer Gruppensitzung teilzunehmen, können andere Nutzer mit der Spotify App auf ihrem Smartphone einen Code aus der Spotify App im Polestar 2 scannen. Dadurch wird ihr Gerät mit der App verknüpft und sie können Songs, Podcasts und Wiedergabelisten nach Belieben in die Warteschlange stellen. Der Fahrer kann den Zugriff jederzeit widerrufen - denn nicht immer haben die Mitfahrer auch Mitspracherecht bei der Musikauswahl.