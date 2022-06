Bei Kymco locken Fahrspaßprämien

Zehn Roller aus dem aktuellen Kymco-Programm werden ab sofort im Rahmen einer Fahrspaßprämien-Aktion mit bis zu zehn Prozent Preisrabatt angeboten. Dabei sind auch sechs 125er-Modelle, die wegen der neuen Führerscheinregelung und steigender Benzinpreise eine interessante Mobilitäts-Alternative für Autofahrer darstellen.



Die Aktion läuft bis zum 15. Juli 2022 und betrifft so beliebte Kymco-Zweiräder wie Xciting S 400i ABS, New Downtown 350i ABS, New People S 300i ABS, Agility 300i ABS oder Like II S 125i sowie fünf weitere gefragte 125er-Modelle.



Bis zu 565 Euro Preisnachlass sind zu holen, diese Summe kann man etwa beim Kauf eines New People S 300i ABS mit Smartphone-Connectivity oder des komfortablen New Downtown 350i ABS. Nur fünf Euro weniger sind es beim leistungsstarken Xciting S 400i ABS, beim City-Kraftroller Agility 300i ABS zahlt man 485 Euro weniger. Bei den 125ern sind Preisnachlässe von 250 bis 485 Euro drin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1