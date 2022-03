BAX 7.5: Laster mit E-Antrieb

Die Welt der Logistik wird immer elektrischer. Etwa durch den BAX 7.5, einen E-Lkw aus deutscher Produktion mit bis zu 230 Kilometer Reichweite und einer Nutzlast von bis zu drei Tonnen bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen. Der rollende Helfer entstammt einer Kooperation von BPW Bergische Achsen und Paul Nutzfahrzeuge.



Vielseitigkeit ist der zweite Name des BAX 7.5. Denn er rollt nicht nur mit zwei unterschiedlichen Akku-Packs, sondern auch mit zwei verschiedenen Radständen aus dem Werk in Vilshofen/Bayern. Los geht es mit einem Einzelkabiner, bei Bedarf ist auch eine Variante mit Doppelkabine möglich.



Ab Werk wird das Fahrzeug mit festem Kofferaufbau und Ladebordwand geliefert - oder auch ganz ohne Aufbau. Bei der Auswahl und Konfiguration von Spezialaufbauten ist so ziemlich alles geboten, was auch auf Diesel-Lkw geschraubt werden kann: Kühlkoffer, Entsorgungslösungen und Straßenreinigungs-Technologien, Kipper, Tank-, Kran- oder Abschleppwagen, Fahrzeugtransporter oder Hubsteiger.



"Eine Rückfahrkamera, ein Notbremsassistent, ein Spurhalteassistent und auf Wunsch auch ein Abbiegeassistent machen den BAX 7.5 zu einer sicheren Sache", heißt es beim Hersteller. Für Komfort sorgen die serienmäßige Klimaanlage, eine Sitzheizung, das verstellbare Lenkrad, Zentralverriegelung, Tempomat, Freisprecheinrichtung und sogar Apple CarPlay und Android Auto.



Eine Besonderheit ist laut der Lkw-Bauer auch die serienmäßige Telematik des europäischen Marktführers idem telematics: Fahrer und Einsatzleiter beziehungsweise Disponent sind damit jederzeit im Bild über den Fahrzeugstandort, -Zustand, Reichweite - und sogar die Zuladung.

