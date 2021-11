Batterieelektrisches Concept Car Holograktor

Das Schweizer Deep-Tech-Unternehmen WayRay hat mit dem batterieelektrischen Holograktor das weltweit erste Auto mit holografischem Display vorgestellt, über das Objekte in beliebiger Distanz rund um das Fahrzeug eingeblendet werden können.



Um allen drei Insassen des 4,40 Meter langen Concept Cars eine freie Sicht auf das Display vorne zu ermöglichen, wurden die Vordersitze weit auseinandergeschoben. Darüber hinaus wird jeder Fahrgast mit mehreren holografischen Displays an den Seiten sowie mit Joysticks ausgestattet.



Es ist das erste Auto der Geschichte, sagt WayRay-Gründer Vitaly Ponomarev, das auf die Interaktion mit Inhalten sowie auf holografische Verglasung ausgelegt ist. Das ungewöhnliche Layout mit einem einzelnen "Thron" als Rücksitz wurde durch Daten inspiriert, die zeigen, dass mehr als 80 Prozent der Uber-Fahrten nur für eine Person sind.



"Die Idee ist, dass Sie Uber Black, Uber SUV oder Uber Holograktor wählen können, und wenn Sie den Holograktor wählen, wird Ihre Fahrt durch gesponserte Inhalte subventioniert, sodass der Preis viel niedriger sein wird", erklärt WayRay Gründer Vitaly Ponomarev und fügt hinzu: "Mein Ziel ist es, dieses Auto in vier Jahren auf den Markt zu bringen und es zu homologieren".

