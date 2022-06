Batterie richtig laden

Stuttgart. Elektroautos lädt man besser nicht nach jeder Fahrt gleich wieder auf, fährt sie aber auch nicht immer leer. Ladezustände nahe 100 und nahe null Prozent seien für das Material im Inneren des Akkus besonders belastend, berichtet die „Auto Motor und Sport“ (11/2022). Wenn also keine längeren Fahrten anstehen, kann der Ladezustand zwischen 30 und 70 Prozent bleiben. Da fühle sich der Akku am wohlsten, so die Zeitschrift.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer eine längere Tour plant, lädt besser immer erst unmittelbar vor der Reise zu 100 Prozent. Häufig lasse sich der Zeitpunkt der Abfahrt im Bordcomputer eingeben, um den Ladevorgang passend zu steuern. Relevant für den Verschleiß sind vor allem das Alter des Akkus und die Anzahl der Lade- und Entladevorgänge. Allerdings altert er auch, wenn der Wagen nur steht.

Temperaturen spielen ebenso eine Rolle. Hitze etwa fördert den Verschleiß enorm. Abgeraten wird davon, das E-Auto voll zu laden und es in der prallen Sonne zu parken. Optimal für den Akku sind Temperaturen zwischen 20 und 35 Grad. tmn

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2