Basketballplatz aus recycelten Rennreifen

Unter dem Motto "Aus Rennreifen wird Lebensraum" hat der Reifenhersteller Continental gemeinsam mit Partnern heute feierlich einen neuen Basketballplatz im Hannoveraner Stadtteil Linden-Süd eröffnet. Das Besondere: Das Spielfeld besteht aus 200 recycelten Rennreifen der nachhaltigen Elektro-Rennserie Extreme E, die Continental als Hauptsponsor unterstützt. Der Basketballplatz soll Kindern und Jugendlichen einen lebendigen Ort zum Spielen, Toben und Trainieren geben.



Diese Reifen sind in Saudi-Arabien, Grönland und im Senegal zum Einsatz gekommen. Nun tragen sie in Form eines Basketballplatzes dazu bei, junge Menschen zusammenzubringen und für Sport zu begeistern", sagt Christian Kötz, Leiter des Reifenbereichs von Continental und Mitglied des Vorstands der Continental AG. "Wir freuen uns, dass die Extreme E-Reifen nach ihrer Rennkarriere nun ein zweites Leben bekommen. Bereits heute verfolgen wir unterschiedliche Ansätze, um Altreifen wieder- und weiter zu verwerten. Mit Hochdruck arbeiten wir daran, vollwertige Kreislaufwirtschaftslösungen für unsere Reifen zu etablieren."



Die Verarbeitung der Reifen zu Gummipflastersteinen erfolgte durch das Kunststoffindustrieunternehmen Regupol. Die Umsetzung des Platzes übernahm die Hannoveraner Firma Kretschmer. Das deutschlandweite Projekt verfolgt das Ziel, über den Sport Grenzen zu überwinden und den sozialen Charakter des gemeinsamen Spiels in den Fokus zu stellen.



Der Reifenbereich von Continental verfolgt einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz über alle Phasen der Wertschöpfungskette eines Reifens. Continental hat es sich zum Ziel gesetzt, das fortschrittlichste Reifenunternehmen in Bezug auf ökologische und soziale Verantwortung zu werden. Für Continental sind Lösungen für die Kreislaufwirtschaft ein wichtiges Mittel, um ihr ehrgeiziges Ziel der CO2-Neutralität in ihrer Lieferkette bis spätestens 2050 zu erreichen.



Schon seit längerer Zeit verfolgt das Unternehmen integrierte Ansätze bei der Runderneuerung von Nutzfahrzeugreifen. Zudem treibt Continental neue Technologien und Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung ihrer Kreislaufwirtschaftslösungen voran. Zum Beispiel arbeitet der Reifenhersteller mit seinen Partnern an besonders effiziente Pyrolyse-Konzepten. So sollen künftig aus Altreifen Materialien und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden, die für den Bau von Neureifen eingesetzt werden können.

