Barbie-Maserati in Pink

In Kooperation mit dem Barbie-Hersteller Matell hat Maserati sein Kompakt-SUV Grecale zum Barbie-Car verwandelt. Den als ultra-limitierte Fuoriserie Edition aufgelegten Barbie-Grecale wird es nur in zwei Exemplaren geben. Eines davon wurde jetzt im Nobelkaufhaus Neimann Marcus in Los Angeles enthüllt.



Es gehört zur Geschenkeserie "Fantasy Gifts 2022". Ein Teil des Verkaufserlöses soll dem "Barbie Dream Gap Projekt" zugute kommen, einem Projekt, das mit Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um Frauen Chancengleichheit zu ermöglichen.



Der Maserati Barbie-Grecale wurde von der Personalisierungsabteilung der Marke mit dem Dreizack für die Kunden entworfen, denen der italienische Luxuswagen immer noch zu konventionell erscheint. Fast jeden Zentimeter des SUV bedeckt die traditionelle Barbie-Pink-Farbe, überzogen mit einer bei Sonne in Regenbogenfarben schimmernden Deckschicht und durchsetzt mit säuregelben Linien.



Der schwarze Innenraum ist mit Vollledersitzen, Armaturenbrettern, Teppichböden und Türen ausgestattet, die mit rosafarbenen Nähten akzentuiert sind, Die Kopfstützen prägen "B"-Plaketten. Unter der Motorhaube wird der Maserati Grecale Nettuno-Motor arbeiten, ein 3,0-Liter-V6-Biturbo, der 530 PS leistet.



Was mit dem zweiten Grecale in Pink geschehen wird, soll im Laufe des nächsten Jahres bekanntgegeben werden.

