AVAG und DS starten Zusammenarbeit

Die edle französischen Automarke DS und die Handelsgruppe AVAG gehen eine Partnerschaft ein. Gemeinsam will man am deutschen Markt reüssieren. Die ersten beiden AVAG-Standorte, die DS Automobiles als Marke in ihr Portfolio aufnehmen wollen, sind in Heilbronn und Mannheim.



"Wir freuen uns sehr, einen so erfahrenen Partner wie die AVAG-Gruppe für DS gewonnen zu haben", sagt Lukas Dohle, Chef von DS Deutschland. "Das gesamte Team ist hochprofessionell und besitzt jahrelange Expertise auf dem deutschen Automobilmarkt."



Der Startschuss der Partnerschaft fällt in einem für DS Automobiles wichtigen Jahr: 2021 verdoppelt die Pariser Marke ihr Produktportfolio von zwei auf vier Modelle. Die bisherigen SUV-Modelle DS 3 Crossback und DS 7 Crossback werden um eine stattliche Limousine, den DS 9, und den komplett neuen DS 4 ergänzt.



Der DS 4 rangiert im wichtigen Premium-C-Segment, besitzt die neueste Technologie-Generation und ist mit seinem Konzept "Designed in Paris, Made in Germany" (gebaut wird das Modell in Rüsselsheim) ein wichtiges Standbein für den deutschen Markt.



"Als Luxury Brand aus der Stellantis-Familie vergrößert DS Automobiles unser Produktportfolio im oberen Segment", sagt Roman Still, Vorstandssprecher AVAG Holding SE. "Wir haben viele Gewerbekunden, deren Entscheider nun von dieser Partnerschaft profitieren können, indem sie ihre Dienstwagenflotte um DS-Modelle erweitern." Zudem sei man froh, dass die Autohäuser auch ihren Privatkunden nun raffinierte und elegante Modelle wie etwa den neuen DS 4 anbieten können.

