Autoteile online: Oscaro startet in Deutschland

Oscaro ist europäischer Pionier beim Verkauf von Autoteilen über das Internet. Jetzt expandiert das Unternehmen unter der Webadresse oscaro.de auch nach Deutschland.



Oscaro ist aktuell der zweitgrößte Onlineshop für Autoteile in Europa. Sein Angebot richtet sich hauptsächlich an Fahrer fast aller in Deutschland vertretenen Marken und Modelle. Neben Originalteilen biete das Unternehmen auch baugleiche Teile ausgewählter deutscher und internationaler Hersteller an, heißt es.



Der Oscaro-Shop ist sowohl für private Kunden gedacht, die keine Erfahrung in der Reparatur von Autos haben und nur kleinere Reparaturen durchführen wollen, wie auch für erfahrene Schrauber, die ihr Auto komplett eigenständig reparieren und warten. Ein Sprecher: "Aufgrund der wettbewerbsfähigen Preisgestaltung bietet sich ein Ersatzteilbezug über Oscaro aber auch für Autoreparaturprofis an." Fragen zu den verkauften Teilen, der Auftragsverfolgung und dem After-Sales-Service beantwortet demnach ein in Deutschland ansässiger Kundenservice.



Oscaro-CEO Patrick Desmasures: "Deutschland ist für uns ein attraktiver Markt, da das Automobil hier einen sehr hohen kulturellen Stellenwert hat und der Trend bei Reparaturen immer mehr in Richtung Do-it-yourself geht. Wir wollen es allen Menschen ermöglichen, ihre Autos selbstständig kostengünstig zu reparieren und zu warten."



Aktuell besuchen schon 70 Prozent der Oscaro-Nutzer besuchen den Onlineshop über ein mobiles Endgerät. Mit dem Start in Deutschland bringt das Unternehmen deshalb eine App für iOS und Android auf den Markt. Damit können sich die Nutzer direkt von einem Experten telefonisch oder per Chat bei der Auswahl des richtigen Ersatzteils beraten lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1