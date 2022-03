Autos brauchen viel Frühjahrpflege

Die Frühjahrssonne bringt es an den Tag: An vielen Autos sind die Spuren des Winters noch deutlich zu sehen. Der Autoclub ACE empfiehlt zum Frühjahrsbeginn eine gründliche Reinigung und Pflege des Fahrzeugs, um Schäden wie Rost zu vermeiden. Damit es gut vorbereitet in die neue Jahreszeit geht, sollte das Auto auch einer Sichtprüfung unterzogen werden.



Eine ausgiebige Autowäsche sollte immer an richtigen Waschplätzen erfolgen, damit Betriebsmittel wie zum Beispiel Öl aufgefangen werden und nicht in die Umwelt gelangen. Grundsätzlich lohnt es sich, groben Schmutz oder hartnäckige Ablagerungen an Felgen und in Radkästen vorab mit dem Hochdruckreiniger zu entfernen. Der Abstand zum Fahrzeug sollte dabei mindestens 30 Zentimeter betragen, um Lack oder Folierung sowie Gummidichtungen zu schützen. Bei stark verschmutzten Felgen am besten vorab Felgenreiniger einwirken lassen. Für die Entfernung von Sand sollte die Reinigungslanze genommen werden, sonst drohen Kratzer im Lack.



Nach dem Winter ist in der Waschanlage ein Programm mit Unterbodenwäsche empfehlenswert. Nur so werden auch dort Schmutz und Streusalz gründlich beseitigt und das Auto bleibt vor Korrosion geschützt. Die Wäsche ist für alle Pkw, auch E-Autos, geeignet. Gut zu wissen: Auch Selbstwaschanlagen bieten oft eine Waschbox mit einer Unterbodenwaschfunktion.



Der Frühjahrsputz ist eine gute Gelegenheit, um Füllstände von Motoröl, Wisch- und Kühlwasser zu prüfen. Motoröl sollte bei Bedarf nachgefüllt werden - viele moderne Autos geben ein entsprechendes Signal. Ein kompletter Ölwechsel sollte - je nach Herstellerempfehlung - alle zwölf oder 24 Monate vom Werkstattservice gemacht werden, moderne Autos geben auch hier einen Hinweis.



Achtung: Kühlwasser als letztes prüfen, wenn der Motor nicht mehr heiß ist. Sonst herrscht akute Verbrennungsgefahr! Sollte Kühlflüssigkeit fehlen, kann sie provisorisch mit Wasser aufgefüllt werden. Dafür empfiehlt sich aber eine nochmalige Überprüfung durch den Werkstattservice. Anders ist es bei der Bremsflüssigkeit: Wenn der Füllstand auf "Minimal" abgefallen ist, gilt es den Wagen sofort in die Werkstatt zu fahren.



Wichtig ist es, nach dem Winter die Reifen gründlich zu kontrollieren. Beim Reifenprofil empfiehlt der ACE mindestens vier Millimeter im Winter und drei im Sommer. Außerdem sollte der Reifendruck geprüft werden. Die Infos zum richtigen Druck finden sich im Einstiegsbereich oder im Tankdeckel des Fahrzeugs.

